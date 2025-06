Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen in Oberentfelden. Ein Autofahrer kollidierte mit einem Fussgänger, der schwer verletzt wurde.

Schwerer Unfall in Oberentfelden AG

1/2 Bei dem Unfall wurde der Fussgänger schwer verletzt. Foto: KAPO AG

Darum gehts Fussgänger bei Kollision mit Auto in Oberentfelden schwer verletzt

Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Baumgartenstrasse/Aarauerstrasse

45-jähriger Autofahrer kollidierte mit 52-jährigem Fussgänger

Am Freitagmorgen war ein Autofahrer (45) auf der Aarauerstrasse in Oberentfelden in allgemeine Richtung Unterentfelden unterwegs.

Im Kreuzungsbereich Baumgartenstrasse/ Aarauerstrasse kollidierte er mit einem Fussgänger (52), der auf die Fahrbahn der Aarauerstrasse hinaustrat.

Durch die Kollision wurde der Fussgänger zu Boden geschleudert. Er wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert werden.

Umstände werden ermittelt

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Fussgänger einem rangierenden Lastwagenfahrer geholfen haben und deswegen auf die Fahrbahn getreten sein.

Wie genau und aus welchem Grund es in der Folge zur Kollision kam, ist momentan noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.