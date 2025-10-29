Schwerer Unfall im Kanton Aargau: In Schafisheim kam es am Dienstag auf einem Firmenareal zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Fussgängerin wurde von einem Lastwagen erfasst und lebensbedrohlich verletzt.

In Schafisheim kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: KEYSTONE

Am Dienstagnachmittag, kurz nach drei Uhr, wurde der Kantonalen Notrufzentrale ein Verkehrsunfall auf einem Firmenareal in Schafisheim AG gemeldet. Umgehend rückten Polizei und Ambulanz zum Unfallort aus.

Gemäss ersten Erkenntnissen touchierte ein Lastwagen eine 50-jährige Frau, die sich in unmittelbarer Nähe auf dem Areal befunden und sich mutmasslich im toten Winkel aufgehalten hatte. Dabei geriet sie unter das Fahrzeug und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in kritischem Zustand mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Zu diesem Zweck wurden die Spezialisten der Unfallgruppe der Kantonspolizei beigezogen. Die Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Untersuchung eingeleitet.