Nach mehreren Beschwerden über Magen-Darm-Probleme schloss das Aargauer Lebensmittelinspektorat einen Döner-Imbiss in Möhlin. Proben werden analysiert, Ergebnisse nächste Woche erwartet.

Döner-Imbiss in Möhlin AG vorsorglich geschlossen

Döner-Imbiss in Möhlin AG vorsorglich geschlossen

Auf einen Blick Döner-Imbiss in Möhlin AG wegen Magen-Darm-Erkrankungen vorsorglich geschlossen

Lebensmittelinspektorat führte Kontrolle durch und entnahm Proben zur Analyse

Ergebnisse der Untersuchung werden Anfang nächster Woche erwartet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Macher Redaktor News

Das Lebensmittelinspektorat im Kanton Aargau hat gestern einen Döner-Imbiss in Möhlin AG vorsorglich geschlossen, wie der Kanton in einer Mitteilung bekannt gab. Grund dafür sind zahlreiche Beschwerden von Kunden, die nach dem Verzehr der Speisen an Magen-Darm-Erkrankungen litten. Laut dem Amt für Verbraucherschutz wurde umgehend eine Kontrolle durchgeführt.

Die Schliessung sei eine «weitreichende Massnahme», die aufgrund der «hohen Zahl an Betroffenen angezeigt» sei, so die Behörde. Proben der verdächtigen Lebensmittel wurden entnommen und werden nun analysiert. Die Ergebnisse werden Anfang nächster Woche erwartet. Das Lebensmittelinspektorat wird die Situation laufend neu bewerten und die Schliessung aufheben, sobald keine Gefahr mehr für die Konsumenten besteht.