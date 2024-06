Am Dienstag kam es in Mellingen AG zu einem Badeunfall. Eine anschliessend eingeleitete Suche nach einem Litauer blieb erfolglos.

Litauer (32) springt bei Mellingen AG in die Reuss – Suche erfolglos

Die Reuss bei Mellingen AG.

Am Dienstag, kurz nach 16.00 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in Mellingen im Kanton Aargau ein Mann nach einem Kopfsprung in die Reuss nicht mehr aufgetaucht sei. Sofort wurde durch mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei die Suche nach dem Vermissten eingeleitet. Zur Unterstützung bei der Suche wurden ein Helikopter der Rega und die Wasserrettung mit mehreren Booten hinzugezogen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich beim Vermissten um einen Mann (32) aus Litauen handeln. «Die Suche nach dem Vermissten verlief ergebnislos», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung vom Mittwoch.