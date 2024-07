Ein mit einem Messer bewaffneter Einbrecher überfiel ein Ehepaar in Endingen und entkam mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter gesehen haben.

Raubüberfall in Endingen AG

Der Täter hatte das Gesicht mit einem schwarzen T-Shirt verhüllt.

In der Nacht auf Sonntag drang ein Unbekannter in Endingen in ein Wohnhaus ein und beraubte die Bewohner. Er erbeutete Bargeld und blieb trotz Fahndung verschwunden. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen.

Tatort war ein Doppeleinfamilienhaus mitten in Endingen, welches von einem jüngeren Ehepaar bewohnt wird. Am Sonntag, 21. Juli 2024, kurz nach drei Uhr wurden die beiden aus dem Schlaf geweckt und realisierten, dass ein vermummter Mann vor ihnen stand. Mit einem Messer bedrohte er sie und erbeutete etwas Bargeld. In der Folge nahm ihnen der Unbekannte die Mobiltelefone weg und schloss die beiden Opfer im Badezimmer ein.

Täter roch nach Schweiss

Der Ehemann konnte sich durchs Fenster befreien und gegen 3.30 Uhr die Polizei alarmieren. Diese fand die beiden Opfer unverletzt, aber stark verschreckt vor. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Patrouillen blieb der Täter verschwunden.

Die beiden Opfer beschrieben den Mundart sprechenden Eindringling als einen 16- bis 25-jährigen, etwa 175 cm grossen Mann von schlanker Statur. Er hatte das Gesicht mit einem schwarzen T-Shirt verhüllt und trug Filzfinken. Überdies soll er nach Schweiss gerochen haben.

Vermummter fuhr auf Velo weg

Noch bevor die Kantonspolizei von diesem Überfall wusste, erhielt sie kurz nach drei Uhr den Notruf einer Frau aus der Umgebung des Tatortes. Diese meldete, dass vor rund einer Stunde jemand an der verschlossenen Haustüre gerüttelt hätte. Sie hätte dann einen Vermummten beobachtet, der auf einem Velo weggefahren sei. Die Umstände deuten darauf hin, dass es sich um den Täter des vorliegenden Raubdeliktes handelte.

Die Kriminalpolizei in Baden (Telefon 056 200 11 11 / ermittlungnord.kripo@kapo.ag. ch) sucht Augenzeugen und nimmt Hinweise zum Täter entgegen.