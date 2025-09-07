DE
FR
Abonnieren

Rätselhafter Fall in Rupperswil AG
Acht Schafe von Weide verschwunden – Zeugen gesucht

Mysteriöser Diebstahl in Rupperswil AG: Acht Schafe verschwanden nachts von einer Weide, ohne Spuren zu hinterlassen. Die Polizei steht vor einem Rätsel, da weder Zaun noch Stromkasten manipuliert wurden. Zeugen werden dringend gesucht.
Publiziert: 11:12 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Unbekannte Diebe haben gleich acht Schafe von einer Weide verschwinden lassen.
Foto: Kapo Aargau
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Ein rätselhafter Fall beschäftigt Rupperswil AG: Unbekannte Diebe haben in der Nacht auf Samstag gleich acht Schafe von einer Weide bei der Zuckermühle verschwinden lassen.

Das Kuriose: Weder die Hecke um die Weide ist beschädigt, noch wurde der Stromkasten manipuliert. Die Polizei steht vor einem Rätsel – denn eigentlich hätte niemand so einfach an die Tiere herankommen dürfen.

Der Schaden geht in die Tausende. Für den Besitzer ein Schock – für die Ermittler ein kniffliger Fall. Wo sind die Schafe geblieben? Wurden sie auf einen Anhänger verladen, heimlich weggelockt oder gar Huckepack davongetragen?

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen: Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich beim Stützpunkt Lenzburg melden.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen