Mysteriöser Diebstahl in Rupperswil AG: Acht Schafe verschwanden nachts von einer Weide, ohne Spuren zu hinterlassen. Die Polizei steht vor einem Rätsel, da weder Zaun noch Stromkasten manipuliert wurden. Zeugen werden dringend gesucht.

Unbekannte Diebe haben gleich acht Schafe von einer Weide verschwinden lassen. Foto: Kapo Aargau

Daniel Macher Redaktor News

Ein rätselhafter Fall beschäftigt Rupperswil AG: Unbekannte Diebe haben in der Nacht auf Samstag gleich acht Schafe von einer Weide bei der Zuckermühle verschwinden lassen.

Das Kuriose: Weder die Hecke um die Weide ist beschädigt, noch wurde der Stromkasten manipuliert. Die Polizei steht vor einem Rätsel – denn eigentlich hätte niemand so einfach an die Tiere herankommen dürfen.

Der Schaden geht in die Tausende. Für den Besitzer ein Schock – für die Ermittler ein kniffliger Fall. Wo sind die Schafe geblieben? Wurden sie auf einen Anhänger verladen, heimlich weggelockt oder gar Huckepack davongetragen?

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen: Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich beim Stützpunkt Lenzburg melden.