Unbekannte Diebe haben gleich acht Schafe von einer Weide verschwinden lassen.
Foto: Kapo Aargau
Daniel MacherRedaktor News
Ein rätselhafter Fall beschäftigt Rupperswil AG: Unbekannte Diebe haben in der Nacht auf Samstag gleich acht Schafe von einer Weide bei der Zuckermühle verschwinden lassen.
Das Kuriose: Weder die Hecke um die Weide ist beschädigt, noch wurde der Stromkasten manipuliert. Die Polizei steht vor einem Rätsel – denn eigentlich hätte niemand so einfach an die Tiere herankommen dürfen.
Der Schaden geht in die Tausende. Für den Besitzer ein Schock – für die Ermittler ein kniffliger Fall. Wo sind die Schafe geblieben? Wurden sie auf einen Anhänger verladen, heimlich weggelockt oder gar Huckepack davongetragen?
Die Polizei sucht nun dringend Zeugen: Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich beim Stützpunkt Lenzburg melden.