In Aarburg AG wurde eine Fussgängerin von einem Auto angefahren. Der unbekannte Lenker flüchtete von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Augenzeugen. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen in Aarburg AG auf der Oltnerstrasse. Eine Frau (37) war zu Fuss unterwegs und beabsichtigte, die Oltnerstrasse via Fussgängerstreifen zu überqueren. Beim Überqueren der Strasse wurde die Fussgängerin von einem dunkeln Personenwagen erfasst und durch die Kollision leicht verletzt. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital.

Die Kantonspolizei Aargau nahm die Ermittlungen auf und sucht Personen, die Angaben zum dunkeln Personenwagen sowie dessen Lenker machen können oder den Unfall beobachten konnten.