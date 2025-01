Polizei ermittelt Fünf Personen nach Brand in Wettingen AG im Spital

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht auf Donnerstag in Wettingen AG haben sich fünf Personen wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in Spitalpflege begeben müssen. Die Polizei klärt die Brandursache ab.

Publiziert: 12:18 Uhr