Polizisten umstellen Wohngebäude in Neuenhof AG

Darum gehts Grosseinsatz der Polizei in Neuenhof AG sorgt für Aufsehen

Strassen abgeriegelt, Geschäfte und Restaurants von Aussenwelt abgeschnitten

Ein Grosseinsatz der Polizei sorgt am Samstagabend in Neuenhof AG für Aufsehen. Wie das Video eines Blick-Leserreporters zeigt, sind an der Zürcherstrasse mehrere schwer bewaffnete Einsatzkräfte vor einem Wohngebäude positioniert.

Die Aufnahme zeigt mehrere Polizisten in voller Schutzausrüstung, die mit Gewehren bewaffnet sind. Die Beamten haben Positionen an verschiedenen Stockwerken des Gebäudes bezogen. Die genauen Umstände des Einsatzes sind jedoch noch unklar.

Die Polizei hat umfangreiche Sicherheitsmassnahmen ergriffen. Die Strassen in der Umgebung des Einsatzortes sind komplett abgeriegelt, was den Verkehr in Neuenhof erheblich beeinträchtigt. Ein Augenzeuge berichtet gegenüber «20 Minuten»: «Es kann niemand in Neuenhof rein- oder rausfahren».

Einsatz könnte sich über Stunden hinziehen

Die Auswirkungen des Polizeieinsatzes sind auch in den umliegenden Geschäften spürbar. In einem nahegelegenen Restaurant sind Gäste von der Aussenwelt abgeschnitten, wie «20 Minuten» berichtet. Ein betroffener Besucher schildert die Situation: «Wir sind alle im Restaurant und müssen drinnen warten».

Die Polizei hat die Anwesenden informiert, dass sich der Einsatz über mehrere Stunden hinziehen könnte, ohne jedoch genauere Details preiszugeben. «Er bewacht uns, dass wir nicht raus gehen», erklärt der Zeuge und bezieht sich dabei auf einen Polizeibeamten, der vor dem Lokal postiert ist.

Gegenüber Blick bestätigt die Kantonspolizei Aargau den Einsatz, kann aber derzeit keine weiteren Angaben machen.