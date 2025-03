Irène Kälin ist Parteipräsidentin der Grünen Aargau

Blumenstrauss für die neue Präsidentin der Grünen Aargau: Nationalrätin Irène Kälin übernimmt das Amt von Grossrat Daniel Hölzle. Foto: zvg Grüne Aargau

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kälin sei an der Mitgliederversammlung am Dienstagabend einstimmig an die Spitze der Kantonalpartei gewählt worden, teilten die Grünen Aargau mit. Sie kenne die Partei, in der sie gross geworden sei, bestens.

Kälin war im November 2017 in den Nationalrat nachgerückt. Zuvor gehörte sie seit 2014 dem Grossen Rat an. Im Jahr 2022 war sie als Nationalratspräsidentin die höchste Schweizerin.

Bei den eidgenössischen Wahlen 2023 kandidierte sie ohne Erfolg für einen Aargauer Ständeratssitz. Kälin wohnt in Aarau. Sie ist studierte Islamwissenschaftlerin und hat einen Master in Religionskulturen.