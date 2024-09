Jogger (24) in Buchs AG mit Messer attackiert

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 24-jähriger Mann ist am vergangenen Mittwochabend bei seiner Joggingrunde an der Suhre in Buchs AG von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden. Das Opfer wurde mittelschwer verletzt, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

Der Vorfall habe sich um etwa 21 Uhr auf dem Lochweg an der Suhre ereignet. Der 24-jährige Schweizer sei vom Gewerbegebiet Wynenfeld her gekommen, als ihn ein unbekannter Täter habe ausrauben wollen. Der Täter verletzte das Opfer dabei mit einem Messer mittelschwer und ergriff anschliessend die Flucht, wie die Polizei weiter schreibt. Die vom Opfer alarmierte Polizei habe mit mehreren Patrouillen intensiv nach dem Täter gefahndet, jedoch ohne Erfolg.

Weil auch die weiteren Ermittlungen bislang erfolglos geblieben seien, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise. Laut Beschreibung des Opfers sei der Angreifer ein etwa 20 bis 30 Jahre alter, etwa 175 bis 190 Zentimeter grosser, schlanker, dunkelhäutiger Mann mit ungepflegtem Bart. Er habe dunkle Kleidung getragen und einen weiten Pullover mit hochgeschlagener Kapuze.