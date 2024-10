«Argovia Fäscht» kehrt im September 2025 ins Birrfeld zurück

Das «Argovia Fäscht» findet nächstes Jahr wieder am früheren Standort im Birrfeld statt. Um die Feldlerche und weitere Brutvögel zu schonen, wird das Openair vom Juni auf den 5. und 6. September 2025 verlegt, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.

Nachdem es 2023 in Wohlen AG durchgeführt wurde, kehrt das Argovia Fäscht 2025 zurück an den früheren Standort im Birrfeld. Foto: Argovia Fäscht

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Letztmals fand das «Argovia Fäscht» im Juni 2023 in Wohlen AG statt. Das zuvor im Birrfeld geplante «Argovia Fäscht» hatte in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden müssen. Weil die vom Aussterben bedrohte Feldlerche danach auf dem Gelände im Birrfeld brütete, wurde das Openair an einem neuen Standort in Wohlen durchgeführt.

Mit der Verlegung in den September sollen nun die im Birrfeld brütenden Vögel geschont werden. «Damit folgen wir dem Vorschlag des Kantons Aargau und mehrerer Umweltverbände. Im Spätsommer haben sowohl die Feldlerche als auch alle anderen Brutvögel ihr Brutgeschäft beendet», wird Organisator Marco Kugel von CH Media zititert.

Neben Konzerten mit «nationalen Acts» am Samstag sind laut den Veranstaltern wieder eine Chilbi mit Riesenrad sowie ein «Beizlifäscht» am Freitag vorgesehen.