Heftiger Crash auf Autobahn A1 bei Oftringen AG

Kurz zusammengefasst Unfall auf der A1 bei Oftringen AG

Mercedes kollidierte mit Leitplanke und Nissan

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag um 11.30 Uhr kam es auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bern zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Ein weisser Mercedes fuhr auf Gemeindegebiet Oftringen AG an mehreren Autos vorbei auf dem Pannenstreifen der Autobahn. Dort kollidierte der Mercedes mit der Randleitplanke und wurde dadurch in einen grauen Nissan geschleudert. Durch den Aufprall kippte der Nissan auf die Seite und kam an der Mittelleitplanke zum Stillstand.

Durch den Unfall wurde der Mercedesfahrer (40) verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung. Der Nissan-Fahrer (64) blieb unverletzt. An den Fahrzeugen und der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.

Die Kantonspolizei Aargau nahm die Ermittlungen auf und klärt die Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten. Für die Arbeiten auf der Unfallstelle war die Strecke bis um 13 Uhr nur einspurig befahrbar.