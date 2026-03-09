Alkohol am Steuer: In Gontenschwil krachte eine 53-Jährige am Sonntagmorgen mit ihrem Auto in einen Kandelaber und rutschte 50 Meter eine Böschung hinab. Sie blieb unverletzt, doch ihr Führerausweis wurde eingezogen.

Johannes Hillig Redaktor News

Am Sonntagmorgen kurz vor sieben Uhr war eine Frau (53) mit ihrem Renault auf der Kreuzgasse in Gontenschwil unterwegs. Auf dem geraden Streckenabschnitt geriet sie mit ihrem Fahrzeug neben die Strasse und kollidierte zuerst mit einem Robidog und anschliessend mit einem Kandelaber.

Vermutlich durch den Aufprall rollte sie mit ihrem Fahrzeug etwa 50 Meter eine Böschung hinunter, bevor es an einem Zaun zum Stillstand kam. Die Lenkerin wurde zwecks Kontrolle in ein Spital eingeliefert. Sie war jederzeit ansprechbar und konnte das Unfallauto selbständig verlassen.

Führerausweis abgenommen

Es entstand Sachschaden am Robidog, am Kandelaber, am Fahrzeug, am Land sowie am Zaun. Gesamthaft belief sich dieser auf mehrere tausend Franken.

Die 53-Jährige teilte den vor Ort anwesenden Einsatzkräften mit, dass sie das Navigationsgerät diese Böschung hinuntergeführt habe. Laut der Polizei war die Dame alkoholisiert.

Der Automobilistin wurde der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes entzogen.