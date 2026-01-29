DE
Nach Post-Überfall in Muri AG
Bankräuber flüchtet auf dem Velo – Polizei fahndet

Ein vermummter Unbekannter hat am Mittwochnachmittag die Postfiliale in Muri im aargauischen Freiamt überfallen. Er erbeutete mehrere Tausend Franken und flüchtete auf einem Velo. Es gab keine Verletzten.
Publiziert: 14:50 Uhr
Die Kantonspolizei Aargau sucht einen Unbekannten, der am Mittwoch die Postfiliale in Muri überfallen hat. Er flüchtete auf dem Velo. (Symbolbild)
Foto: CHRISTIAN BEUTLER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Überfall fand kurz vor 16.30 Uhr statt, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Der Unbekannte habe das Gebäude über die Diensteingangstür betreten.

Während er von einer Angestellten Bargeld forderte, hielt er eine Hand in der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers, wie es in der Medienmitteilung heisst. Daher sei unklar, ob der Täter bewaffnet gewesen sei.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Polizeipatrouillen sei es dem ungefähr 40-jährigen Mann gelungen, zu entkommen.

