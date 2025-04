Am Mittwochabend wurde ein Unfall von einem 14-jährigen Traktorlenker gemeldet. Der Traktor kollidierte mit weiteren Fahrzeugen und kippte in der Folge seitlich. Dabei verletzte sich der Lenker.

1/2 Vor dem Kippen des Fahrzeuges kam es zu einer Kollision mit zwei Anhängern. Foto: Kantonspolizei Aargau

Ein 14-jähriger Jugendlicher fuhr am Mittwochabend in Hägglingen AG mit seinem Traktor in Richtung Dorfzentrum und lenkte das Fahrzeug, nach ersten Erkenntnissen, auf einen nahegelegenen Kiesplatz.

Dabei kollidierte der Traktor mit zwei Sachentransportanhängern, wobei der Traktor in der Folge kippte. Der in der Region wohnhafte Jugendliche verletzte sich beim Unfall, eine Ambulanz überführte diesen in ein Spital. An Traktor und weiteren Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Dürfen 14-Jährige überhaupt einen Traktor steuern?

In der Schweiz dürfen Personen ab 14 Jahren den Führerausweis Kategorie G beantragen, um land- und forstwirtschaftliche Motorfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zu lenken. Auf landwirtschaftlichen Betrieben ist es in der Folge üblich, dass Jugendliche solche Traktoren lenken.

Die Kantonspolizei Aargau prüft nun den Unfallhergang und nahm dem Lenker den Führerausweis zuhanden der Entzugsbehörde ab.