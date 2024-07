Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Nach dem Ausbruch von einem Feuer mit starker Rauchentwicklung in einem Wohnblock läuft in Spreitenbach AG eine grossangelegte Evakuierung der Bewohner.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Kurz vor 4 Uhr ging der Alarm an kantonale Rettungskräfte im Aargau raus. An der Bahnhofstrasse in Spreitenbach AG war ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten.

«Eine grössere Evakuierung der Bewohner ist im Gange», bestätigte Corina Winkler von der Kantonspolizei Aargau gegenüber Blick.

«Wir haben noch keine Übersicht»

Über mögliche Opfer könne sie noch keine Angaben machen. «Wir haben noch gar keine Übersicht», sagt Winkler. Kantonsweit seien Einsatzkräfte aufgerufen worden.

Der Brand selber sei nicht problematisch gewesen. Doch «starker Rauch zieht durch alle Wohnungen», so Winkler.

++ Update folgt