15:03 Uhr

Darum war die Evakuierung so schwierig

Am Morgen teilte die Kapo Aargau mit, dass sich die Evakuierung der Anwohner schwierig gestalte. Andreas Fischer (44), Vize-Kommandant der Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen, erklärt, was genau die Situation verkompliziert hat.

«Als wir ankamen, trafen wir einen Brand im Erdgeschoss an. Der Rauch und somit auch die gesamte Hitze zogen nach oben in alle anderen Wohnungen – das hat uns sehr herausgefordert.» Aufgrund des Fluchtinstinktes wollten viele durch das verqualmte Treppenhaus flüchten. Fischer betont jedoch, dass man, sollte das Treppenhaus voller Rauch sein, am besten in der Wohnung bleibt und sich auf dem Balkon oder an den Fenstern bemerkbar macht.

Andreas Fischer erklärt, weshalb sich die Evakuierung schwierig gestaltete. (Quelle: zVg)

«Bei einem Brand im sechsten oder siebten Stock ist es einfacher, die Einwohner zu evakuieren», erklärt Fischer weiter. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den Betroffenen verlief die Evakuierung in Spreitenbach aber erfolgreich. «Sie haben sehr ruhig reagiert und haben sich sehr vorbildlich verhalten.»

Das Feuer konnte laut dem Vize-Feuerwehrkommandant zwar schnell gelöscht werden, die Sorge um die Verletzten begann jedoch erst. Dank den Rettungsdiensten konnten alle Verletzten versorgt werden. «Wir sind alle sehr glimpflich davon bekommen.»