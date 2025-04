In Oberentfelden AG ist am Dienstagabend ein Zug mit einer Fussgängerin kollidiert. Das Mädchen wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Spital transportiert. Der Zugverkehr war für längere Zeit eingeschränkt.

Das Mädchen hatte den herannahenden Zug nicht bemerkt. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Valentin Köpfli Redaktor News

Am gestrigen Abend, kurz vor 18:00 Uhr, war ein 11-jähriges Mädchen im Bereich des Uerkenwegs in Oberentfelden, zu Fuss unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein Zug von Aarau kommend in Richtung Oberentfelden. Bei der Einmündung des Uerkenwegs in die Aarauerstrasse quert die Bahnlinie der AVA die Strasse. Dieser Übergang ist mit einer Wechselblinklichtanlage sowie einer halbseitig schliessenden Barriere ausgerüstet.

Das Mädchen lief in den Gleisbereich und wurde vom herannahenden Zug frontal erfasst. Durch die Kollision stürzte das Mädchen zu Boden. Sie wurde mit mittelschweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht. Das mitgeführte Fahrrad wurde durch die Kollision beschädigt.

Ermittlungen im Gang

Aus welchem Grund das Mädchen in den Gleisbereich geriet und den herannahenden Zug nicht bemerkte, ist zurzeit noch unklar. Die Kantonspolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Durch den Unfall kam es auf der betroffenen Bahnstrecke zu Einschränkungen.