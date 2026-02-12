Am Mittwoch kracht es in Wohlenschwil AG. Ein Senior wird bei dem Unfall mittelschwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, um 13.30 Uhr, auf der Birrfeldstrasse in Wohlenschwil AG: Bei der dortigen Querung des Velowegs mündete der Fahrer (83) eines Seniorenmobils in die Hauptstrasse ein – direkt vor ein Auto, das von Mellingen AG her nahte. Der goldene Mercedes prallte gegen das kleine Elektrofahrzeug und stiess dieses um.

Der Senior, der betrunken war, zog sich mittelschwere Kopfverletzungen zu, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Eine Ambulanz brachte ihn ins Kantonsspital Baden. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Für die Rettungsarbeiten und die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme kam es auf der Birrfeldstrasse zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle war kurz nach 14.30 Uhr geräumt.