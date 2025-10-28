Eine Windböe oder Aquaplaning haben am Montag auf der A2 bei Strengelbach AG wohl zu einem Unfall geführt haben: Ein Lieferwagen ist kurz nach 10 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und zweimal mit Leitplanken kollidiert. Ein Mitfahrer verletzte sich dabei.

1/4 Der Lieferwagen prallte zuerst in die Randleitplanke und dann in die Mittelleitplanke. Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts Mitfahrer erlitt schwere Kopfverletzung, ins Spital gebracht

Unfall durch Windböe oder Aquaplaning ausgelöst, Fahrzeug schwer kontrollierbar

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Mitfahrer habe eine schwere Kopfverletzung erlitten, teilte die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mit. Der Mann habe mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden müssen.

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben kurz nach 10.00 Uhr, als der Lenker mit seinem Lieferwagen vom Überholstreifen auf den Normalstreifen wechselte. Mutmasslich eine Windböe oder Aquaplaning machten das Fahrzeug nur schwer kontrollierbar – es prallte in der Folge in die Randleitplanke.

Eine Lenkbewegung des Fahrers führte dazu, dass das Fahrzeug danach wieder über den Normal- und den Überholstreifen geriet und auch noch in die Mittelleitplanke fuhr.

Am Lieferwagen und an der Strasseneinrichtung entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang ab.