Darum gehts
- Mitfahrer erlitt schwere Kopfverletzung, ins Spital gebracht
- Unfall durch Windböe oder Aquaplaning ausgelöst, Fahrzeug schwer kontrollierbar
- Sachschaden am Lieferwagen und Strasseneinrichtung in fünfstelliger Höhe
Der Mitfahrer habe eine schwere Kopfverletzung erlitten, teilte die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mit. Der Mann habe mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden müssen.
Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben kurz nach 10.00 Uhr, als der Lenker mit seinem Lieferwagen vom Überholstreifen auf den Normalstreifen wechselte. Mutmasslich eine Windböe oder Aquaplaning machten das Fahrzeug nur schwer kontrollierbar – es prallte in der Folge in die Randleitplanke.
Eine Lenkbewegung des Fahrers führte dazu, dass das Fahrzeug danach wieder über den Normal- und den Überholstreifen geriet und auch noch in die Mittelleitplanke fuhr.
Am Lieferwagen und an der Strasseneinrichtung entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang ab.