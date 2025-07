Mit Velo in Zofingen AG gestürzt Bub (10) mit schweren Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert

Ein Kind erlitt am Donnerstagabend in Zofingen AG schwere Kopfverletzungen, als es in einer Bahnunterführung vom Velo fiel. Die Polizei sucht Zeugen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

