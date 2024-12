Mit Heli ins Spital

Schwerer Unfall in Gebenstorf AG: Eine 14-jährige E-Roller-Fahrerin wurde am Montag von einem Auto erfasst, als sie die Strasse überqueren wollte. Das Mädchen wurde schwer verletzt.

14-jährige E-Roller-Fahrerin in Gebenstorf AG schwer verletzt

14-jährige E-Roller-Fahrerin in Gebenstorf AG schwer verletzt

1/5 Der verunfallte E-Roller. Foto: BRK News

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Landstrasse in Gebenstorf AG ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 14-jährige E-Roller-Fahrerin wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt, wie BRK News berichtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Mädchen mit ihrem E-Roller in Fahrtrichtung Baden unterwegs. Auf Höhe eines Fussgängerstreifens kam es zur Kollision mit dem Auto, als der Teenager die Strasse überqueren wollte.

Polizei untersucht Unfall

Der 93-jährige Autofahrer blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich für medizinische Abklärungen ins Spital gebracht. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die E-Roller-Fahrerin mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Die Spezialisten der Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau haben die Untersuchung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Während des Einsatzes blieb die Landstrasse für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um, heisst es weiter.

Corina Winkler, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau, gab gegenüber BRK News an, dass Ermittlungen zum Unfallhergang weiter laufen. Die Kantonspolizei Aargau will laut BRK News am Dienstag weiter informieren.