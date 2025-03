Karambolage mit vier Autos auf der A3 bei Rheinfelden

Ein Unfall auf der Autobahn A3 in Rheinfelden hatte am Mittwoch mehrere Verletzten und hohen Sachschaden zur Folge. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt.

Vier Autos stiessen bei einer Auffahrtskollision zusammen.

Valentin Köpfli Redaktor News

Vier Personenwagen stiessen am Mittwoch in Rheinfelden auf der Autobahn zusammen. Dabei wurden vier Personen leicht bis mittelschwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Autobahn A3 in Rheinfelden. Alle Beteiligten wurden durch Ambulanzen ins Spital gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine Automobilistin (50) mit ihrem Toyota im stockenden Verkehr auf die stehende Kolonne auf, wonach die vorderen drei Fahrzeuge zusammengeschoben wurden. An allen beteiligten Fahrzeugen sowie der Autobahneinrichtung entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Lenkerin des Toyotas kurzzeitig nicht auf die Fahrt konzentriert war und es folglich zur Kollision kam. Die Lenkerin wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.