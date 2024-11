Masern-Alarm in Asylunterkunft 45 Bewohner müssen 21 Tage in Quarantäne

In der Asylunterkunft Laufenburg kam es zu einem Masernausbruch. Zwei Kinder befinden sich in Spitalbehandlung und die Bewohnerinnen und Bewohner der Notunterkunft müssen in Quarantäne.