Hans Peter Wullschleger (81) wurde am Montagnachmittag zuletzt gesehen. Er leidet an Demenz und ist auf Medikamente angewiesen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Denis Molnar Journalist

Hans Peter Wullschleger (81) verliess am Montagnachmittag, 22. Juli seinen Wohnort in Rudolfstetten AG und wird seither vermisst. Sämtliche Suchmassnahmen und Abklärungen blieben bislang erfolglos. Der Vermisste leidet an Demenz und ist auf Medikamente angewiesen.

Der 163 cm grosse Vermisste war zuletzt mit einem pinken Rollkragenpullover, darunter einem weissen T-Shirt sowie einer blauen Hose bekleidet. Er könnte Hausschuhe tragen oder barfuss unterwegs sein.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich an das Polizeikommando in Aarau (Telefon 062 835 81 81 / info@kapo.ag.ch) zu wenden oder den Polizeinotruf 117 zu wählen.