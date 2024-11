Militärangehörige müssen in der Kaserne Bremgarten AG in Isolation. Sie leiden an Magen-Darm-Beschwerden.

Die Armeeangehörigen in der Kaserne Bremgarten AG wurden isoliert. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE

In Bremgarten AG mussten am Freitag 23 Armeeangehörige isoliert werden. Wie «20 Minuten» berichtet, bestätigt das VBS, dass die Personen an einer Magen-Darm-Erkrankung leiden. «Sie wurden vom Rest der Truppe getrennt und werden durch medizinisches Fachpersonal betreut.» Näheres könne man noch nicht sagen, so Armeesprecherin Delphine Schwab-Allemand..

