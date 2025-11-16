In Dietwil ereigneten sich am Samstagabend zwei unabhängige Selbstunfälle mit Totalschaden. Eine Frau wurde dabei verletzt.

1/7 Eine Frau verlor am Samstagabend die Kontrolle über diesen Toyota Supra. Foto: KAPO AG

Darum gehts Zwei Selbstunfälle in Dietwil verursachen Totalschäden an Fahrzeugen

Erster Unfall: 25-Jähriger prallt gegen Steinblock und beschädigt Ausstellungsfahrzeuge

Zweiter Unfall: 20-jährige Frau verletzt sich leicht bei Frontalaufprall Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Der erste Unfall geschah am Samstag, gegen 19.30 Uhr, auf der Luzernerstrasse in Dietwil. In einem Cupra Leon fuhr ein Mann (25) in Richtung Oberrüti durch das Dorf. In einer leichten Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen von mehreren Steinblöcken, die das Gelände eines Autohändlers begrenzen. Das Auto schob den schweren Stein gegen einen dahinter abgestellten Wagen und drückte weitere Fahrzeuge zusammen.

Verletzt wurde niemand. Aber an dem neuen Cupra entstand ein Totalschaden. Auch mehrere Ausstellungsfahrzeuge wurden beschädigt. Wieso der 25-Jährige die Kontrolle über den Wagen verlieren konnte, wird noch ermittelt.

Sie wurde ins Spital gebracht

Um 21 Uhr passierte dann der nächste Selbstunfall in Dietwil, als eine Frau (20) mit einem Toyota Supra in Richtung Dorf unterwegs war. Auf der asphaltierten Waldstrecke kam sie von der Strasse ab.

Der «leistungsstarke Sportwagen» krachte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilt. Die 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde ins Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.