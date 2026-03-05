Am Mittwochnachmittag schreckt ein lauter Knall zwei Paare im Auenschutzgebiet in Auenstein AG auf. Die Polizei sucht eines der beiden Paare und weitere Zeugen.

Zwischen 13.30 und 14.00 Uhr vernahmen vier Personen das Geräusch

Was war da denn los? Am Mittwoch spazierte ein spanisches Ehepaar von Rupperswil SG herkommend zur Halbinsel im Auenschutzgebiet von Auenstein AG. Zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr vernahm das besagte Ehepaar einen Knall. Auch ein weiteres Paar, das ebenfalls auf dem Wanderweg unterwegs war, wurde vom lauten Geräusch aufgeschreckt, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Aargau.

Gemeinsam verliessen die vier Personen den Auenschutz in Richtung Parkplatz an der Gabelung Aarauerstrasse/Aarestrasse in Rupperswil. Jetzt prüft die Polizei die Herkunft des lauten Knallgeräusches.

Die Polizei sucht das Deutsch sprechende Paar, das den Wald zusammen mit den spanischsprechenden Touristen verlassen hat. Weiter bittet die Polizei Personen, die Angaben zum Knall oder weiteren auffälligen Vorkommnissen im Bereich des Auenschutzgebietes Auenstein/Rupperswil machen können, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.