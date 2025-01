Am Samstagabend fielen im Alfa Market in Kleindöttingen AG zwei Schüsse. Ein Unbekannter schoss einem Mitarbeiter des Geschäfts zweimal in die Beine – gegenüber Blick erzählt die Ladenbesitzerin von dem Vorfall.

1/5 Im Alfa Supermarkt in Kleindöttingen AG wurde am Samstagabend auf einen Angestellten geschossen. Foto: Natalie Zumkeller

Auf einen Blick Überfall in Kleindöttingen: Unbekannter schiesst auf Mitarbeiter und verletzt ihn

Täter fiel zuvor im Laden auf, folgte den Ladenbesitzern

33-jähriger Mann an beiden Beinen verletzt, wurde notoperiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Bei Suzan Tugay (32) sitzt der Schock auch am Sonntag noch tief. Verständlich – fielen doch am Abend zuvor in ihrem türkischen Lebensmittelladen in Kleindöttingen AG Schüsse.

Die Besitzerin des Alfa Market erzählt gegenüber Blick: «Ein Unbekannter feuerte kurz vor 19 Uhr zwei Schüsse auf meinen Mitarbeiter ab, der zu dem Zeitpunkt die Kasse bediente.» Sie erklärt: Beim Angestellten handle es sich um den Cousin ihres Mannes. Tugay sagt: «Er wurde an beiden Beinen verletzt und noch in der Nacht notoperiert. Mittlerweile ist sein Zustand stabil.»

Um wen es sich beim Angreifer handelt, ist nicht bekannt. Der Mann ist flüchtig, die Polizei sucht ihn weiterhin.

Derweil erklärt Tugay, der unbekannte Mann sei ihr im Laufe des Abends mehrmals aufgefallen. «Er kam innerhalb von einer halben Stunde zweimal.» Sie habe den Mann noch nie zuvor gesehen. «Ich bin seit eineinhalb Jahren hier», erklärt die 32-Jährige. «Ich kenne alle Kunden, alle Gesichter. Aber ihn nicht.»

Tatverdächtiger flüchtet

Beim ersten Mal soll sich der Tatverdächtige bloss im Laden umgesehen haben. «Er war zusammen mit zwei Frauen hier. Ich dachte zunächst, das ist seine Familie, aber dann wirkte es so, als ob die Frauen gar nicht zu ihm gehören würden.» Tugay und ihr Ehemann befanden sich da noch im Geschäft. Der Unbekannte habe sie beobachtet und sei dem Ehepaar auch gefolgt, als sie aus dem Laden gegangen sind, um nach Hause zu gehen.

Kurze Zeit später kam der Mann wieder – ein zweiter soll vor dem Laden gewartet haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte es noch zwei weitere Kunden im hinteren Bereich des Ladens gehabt. Der mutmassliche Täter sprach den Cousin, der hinter der Kasse sass, an. «Er wollte etwas, das kann man auf den Aufnahmen der Überwachungskamera sehen.»

Was er zum Cousin sagte, weiss Tugay nicht. Der Unbekannte sei dann um die Kasse gelaufen, der Cousin sei ebenfalls aufgestanden. «Dann hat er geschossen.» Von den Nachbarn habe sie später erfahren, der mutmassliche Täter und sein angeblicher Komplize seien dann weggerannt. Die Schüsse selbst kriegt Tugay nicht mit. Sie sieht den Angriff erst später, als sie die Überwachungskamera sichtet.

«Es muss weitergehen»

Zum Motiv des Angreifers meint Suzan Tugay klar: «Das war ein Überfall.» Sonst käme ihr als anderes Motiv nichts in den Sinn: «Wir haben keine Probleme, keine Schulden. Ich weiss nicht, wieso er das getan hat.» Sie glaubt: «Er wollte uns wohl einfach ausrauben.»

Immerhin: Dem verletzten Cousin gehe es den Umständen entsprechend gut. «Mein Mann geht ihn heute Nachmittag besuchen.» Der Vorfall nimmt Tugay mit, trotzdem öffnete die 32-Jährige den Laden am Sonntag. «Ich habe schon etwas Angst, aber es muss jetzt weitergehen.»

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. In einer Medienmitteilung wird er so beschrieben: 20-35 Jahre alt, ca. 160 bis 170 Zentimeter gross, schwarze kurze Haare, Bartträger, trug eine schwarze Jacke sowie grüne Hosen.