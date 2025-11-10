Ein Velofahrer wurde am Montagmorgen in Würenlos AG bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Er befindet sich in kritischem Zustand im Spital. Die Polizei untersucht die genauen Umstände des Unfalls.

Ein Velofahrer hat sich bei einem Zusammenstoss mit einem Auto in Würenlos schwere Verletzungen zugezogen. Foto: Kantonspolizei Aargau

Unfall geschah kurz nach 6 Uhr auf der Landstrasse

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Velofahrer (28) ist am Montagmorgen in Würenlos bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Die Sanität brachte ihn in kritischem Zustand ins Spital. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte.

Kurz nach 6 Uhr war ein 51-jähriger Autofahrer auf der Landstrasse unterwegs und überquerte den Bahnübergang. Kurz darauf prallte er mit dem Velofahrer zusammen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und abbiegen wollte. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, wie es im Communiqué heisst.