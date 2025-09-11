Mit einem Schlagstock bewaffnet hat ein Unbekannter am späten Mittwochabend einen Tankstellenshop in Spreitenbach AG überfallen. Trotz rasch eingeleiteter Fahndung gelang dem Täter die Flucht, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Die Polizei konnte den Täter nach dem Überfall auf einen Tankstellenshop in Spreitenbach nicht fassen. (Symbolbild) Foto: ENNIO LEANZA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Tatort war gemäss Polizeimeldung der Shop der Migrol-Tankstelle an der Industriestrasse. Mit einem Schlagstock in der Hand sei der vermummte Täter kurz nach 22.30 Uhr hinter die Theke getreten. Er habe die Kasse geöffnet und einige hundert Franken entnommen.

Die Polizei habe mit mehreren Patrouillen die Fahndung aufgenommen, heisst es weiter. Der Täter habe aber unerkannt fliehen können.