DE
FR
Abonnieren

Kriminalität
Mann auf Diebestour in Seon AG festgenommen

Die Kantonspolizei Aargau hat am Donnerstagabend in Seon AG einen 31-jährigen Mann auf einer Diebestour festgenommen. Er soll versucht haben, ein Auto aufzubrechen. Eine private Überwachungskamera filmte den Versuch. Der Hausbesitzer alarmierte die Polizei.
Publiziert: vor 23 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
In Seon AG wurde ein 31-jähriger Mann festgenommen. Der Asylbewerber aus Algerien weilte illegal in der Schweiz. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Mehrere Polizeipatrouillen nahmen die Fahndung auf. Dabei kontrollierten Polizisten der Regionalpolizei Lenzburg auch den Bahnhof, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Dort hätten sie den Verdächtigen getroffen. Es handle sich um einen Algerier, der in Deutschland als Asylbewerber gemeldet sei und illegal in der Schweiz weile. Er sei für Ermittlungen festgenommen worden.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen