In Villmergen verlor ein 26-jähriger Fahrer in der Nacht zum 6. Oktober die Kontrolle über seinen BMW M3 und verursachte erheblichen Schaden an einem Zaun und einer Hauswand. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

26-Jähriger schrottet neuen BMW M3 bei Kurvenunfall in Villmergen AG

Ein BMW-Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle. Foto: KAPO AG 1/4

Johannes Hillig Redaktor News

Es ist gegen 0.30 Uhr am Sonntag, als ein Mann (26) mit einem BMW M3 (480 PS!) auf der Wohlerstrasse im Zentrum von Villmergen unterwegs ist. Von Hilfikon kommend bog der BMW-Fahrer in diese Strasse ein und verlor in der folgenden Rechtskurve die Kontrolle über das PS-Monster. Der Wagen kam schleudernd von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Gartenzaun und schliesslich gegen die Fassade des angrenzenden Hauses.

Der 26-Jährige blieb unverletzt. Am praktisch neuen Auto entstand Totalschaden. Auch der Schaden am Gebäude sowie am Zaun ist erheblich, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab und stellte den Unfallwagen für nähere technische Abklärungen sicher.