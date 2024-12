In Wettingen kam es am Montagmorgen zu einer Kollision zwischen einem Velo und einem Auto. Der Autolenker dürfte mutmasslich falsch in den Kreisverkehr eingefahren sein, worauf es zum Zusammenprall mit einem 11-jährigen Velofahrer kam.

Die Aargauer Polizei sucht Zeugen. Foto: Keystone/Ennio Leanza

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montagmorgen kam es in Wettingen AG auf der Landstrasse zu einer Kollision zwischen einem Velofahrer (11) und einem Automobilisten. Der 11-jährige Schüler fuhr mit seinem Velo von Baden AG herkommend in allgemeine Richtung Würenlos. Als er den Kreisverkehr verlassen wollte, dürfte gemäss Aussagen ein dunkles Auto von Würenlos herkommend in die falsche Kreisverkehrsrichtung gefahren sein und touchierte dabei den Velofahrer mit der Fahrzeugfront.

Eine bislang unbekannte Drittperson stieg unmittelbar nach der Kollision aus und half dem verunfallten Schüler. Der Automobilist dürfte derzeit gewendet haben und sei in allgemeine Richtung der Center Passage davongefahren. Der Schüler wurde beim Unfall leicht verletzt.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Kantonspolizei Baden / Posten Wettingen (posten.wettingen@kapo.ag.ch / Tel. 056 417 92 00) sucht einerseits nach dem Ersthelfer und weiter auch nach Augenzeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem dunklen Auto machen können. Es dürfte sich beim Auto um einen dunklen BMW SUV handeln, der durch eine männliche Person gelenkt wurde.