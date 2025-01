Im Oktober des vergangenen Jahres sind mehrere Männer in einer Diskothek in Baden im Kanton Aargau auf einen anderen Mann losgegangen. Jetzt fahndet die Staatsanwaltschaft mit Bildern nach den Verdächtigen.

Die Tat ereignete sich im Oktober 2024

In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2024 gegen 2.30 Uhr morgens kam es im Club Nordportal in Baden zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung unter mehreren Beteiligten. Insgesamt drei Personen gingen bei dieser Streitigkeit auf einen einzelnen Mann los. Er wurde dabei mehrfach auf den Oberkörper und ins Gesicht geschlagen und erlitt offene Verletzungen im Gesicht. Zwei der drei beschuldigten Personen konnten bislang noch nicht identifiziert werden. Das anschliessend einschreitende Sicherheitspersonal trennte die Kontrahenten und entschärfte die Situation. Die Staatsanwaltschaft Baden bezieht daher seit dem 20. Januar 2025 die Öffentlichkeit in die Fahndung ein.

Trotz intensiver Ermittlungen konnten zwei der drei Angreifer bislang noch nicht identifiziert werden. Die besagten Beteiligten wurden allerdings auf Überwachungskameras vor Ort aufgenommen. Für den Fall, dass auch dies nicht zur Identifikation führt, drohen die Behörden am 3. Februar 2025 die Veröffentlichung der Bilder in unverpixelter Form an.

Die gesuchten Personen haben die Möglichkeit, sich mit der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau telefonisch unter 062 835 40 93 oder per E-Mail medien.staatsanwaltschaft@ag.ch in Verbindung zu setzen. Personen, die zweckdienliche Hinweise machen können, werden ebenfalls gebeten, mit der Oberstaatsanwaltschaft Kontakt aufzunehmen.