Ein Häftling legte am Donnerstagabend in seiner Zelle im Bezirksgefängnis Unterkulm AG ein Feuer. Der Mann und ein Gefängnismitarbeiter mussten ins Spital gebracht werden.

Insasse legt Feuer in Gefängniszelle in Unterkulm AG

Insasse legt Feuer in Gefängniszelle in Unterkulm AG

Das Bezirksgefängnis Unterkulm befindet sich im Bezirksgebäude Kulm. Foto: Keystone

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Mann (35) hat am Donnerstagabend in seiner Zelle im Bezirksgefängnis Unterkulm AG ein Feuer gelegt. Er sowie ein Gefängnismitarbeiter mussten zur Behandlung in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte.

Der Gefängnisinsasse wurde wegen anhaltender Beschwerden und schlechter Werte stationär behandelt. Der Vollzugsangestellte konnte das Spital bereits am Donnerstagabend wieder verlassen.

Der Brand ereignete sich gemäss Polizeiangaben am Donnerstag kurz nach 19 Uhr. Das Personal des Gefängnisses und die Mitglieder zahlreicher Polizeipatrouillen evakuierten alle Insassen aus dem verrauchten Zellentrakt. Diese blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Zellen zurückkehren.

Die Zelle des Mannes bleibt aber vorerst leer. Sie ist nach dem qualmenden Brand durch Russ und Rauch verwüstet. Die Polizei kann die Höhe des Sachschadens noch nicht beziffern.