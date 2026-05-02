Von Insekt abgelenkt – Autolenkerin (26) baut Frontal-Crash

Wegen eines Insekts verlor eine 26-jährige Autolenkerin in Seon AG die Kontrolle über ihren BMW. Sie kollidierte mit einem entgegenkommenden Renault. Drei Insassen des Renault erlitten leichte Verletzungen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Durch ein Insekt abgelenkt, verursachte eine Autolenkerin (26) am Freitagabend in Seon AG eine Frontalkollision. Um 19 Uhr war die 26-Jährige auf der Seetalstrasse in Seon unterwegs, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Aargau. Weil sie ein Insekt aus dem Auto vertreiben wollte, verlor die junge Frau jedoch die Kontrolle über ihren BMW. Der Wagen geriet innerorts auf die Gegenfahrbahn und stiess frontal mit einem entgegenkommenden Renault zusammen.

Während die BMW-Lenkerin mit dem Schrecken davonkam, erlitten drei Insassen des Renault leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand grosser Schaden. Die Kantonspolizei verzeigte die Unfallverursacherin an die Staatsanwaltschaft und nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab. Weil einer der Unfallwagen zu rauchen begann, rückte vorsorglich eine Equipe der Feuerwehr aus. Diese regelte den Verkehr, bis die Unfallstelle gegen 21.15 Uhr geräumt war.