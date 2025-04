In Möhlin AG Vier Jugendliche brechen in Blumengeschäft ein

Vier Jugendliche sind am Dienstagabend in Möhlin AG in ein Blumengeschäft eingebrochen. Die Polizei stoppte drei Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 15 Jahren nach einer zweistündigen Fahndung. Den vierten mutmasslichen Einbrecher ermittelte sie am Mittwoch.

