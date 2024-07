In Ennetbaden AG erwischt Diebe auf gestohlenen E-Bikes gestoppt

In Ennetbaden AG hat die Stadtpolizei Baden in der Nacht auf Samstag zwei E-Bike-Fahrer gestoppt, die ohne Licht unterwegs waren. Bei der Kontrolle gaben der 27-jährige Algerier und der 34-jährige Tunesier an, die beiden Fahrräder in Ennetbaden entwendet zu haben.