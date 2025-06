In der Schweiz nicht heimisch Passant entdeckt in Veltheim AG eine Königsnatter

Am Samstagabend stellte eine Person in Veltheim AG eine Schlange im Garten fest. Nach näherer Betrachtung wurde festgestellt, dass es sich um eine Königsnatter handelt. Diese Schlangenart ist in der Schweiz nicht heimisch.

Publiziert: vor 18 Minuten