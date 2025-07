Schwer verletzt in Brittnau AG Ex-Partner passt Frau ab und greift sie mit Messer an

Beziehungsdelikt in Brittnau AG: ein Mann passte am Dienstagabend seine ehemalige Partnerin auf einem Spaziergang ab und griff sie mit einem Messer an. Trotz Fahndung konnte der identifizierte Tatverdächtige flüchten.

Publiziert: vor 19 Minuten | Aktualisiert: vor 7 Minuten