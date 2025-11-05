Am Dienstagabend ist es auf einem Radweg in Gränichen zwischen zwei E-Bike-Fahrern zu einem Zusammenstoss gekommen. Beide Beteiligte verletzten sich erheblich. Einer von ihnen verstarb anschliessend im Spital.

E-Bike-Fahrer crashen in Gränichen AG ineinander – jetzt ist einer von ihnen tot

Dieses Bild zeigt den Unfallort. Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts Schwerer E-Bike-Unfall in Gränichen, ein Mann verstorben

Unfallursache wird von der Kantonspolizei Aargau untersucht

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstagabend, kurz vor sechs Uhr, ereignete sich auf dem Radweg neben der Oberfeldstrasse in Gränichen im Kanton Aargau ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Mann (†66) fuhr mit seinem E-Bike von Teufenthal in Richtung Gränichen. Zur gleichen Zeit war eine Frau (68) mit ihrem E-Bike in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Zwischen den beiden E-Bikern kam es zu einer Kollision. Beide Personen verletzten sich nach ersten Erkenntnissen schwer. Rettungskräfte brachten sie mit einer Ambulanz beziehungsweise einem Rettungshelikopter in zwei verschiedene Spitäler. Der 66-Jährige wurde in kritischem Zustand eingeliefert und verstarb in der Nacht auf Mittwoch, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Spezialisten der Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau sollen nun den Unfallhergang abklären. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Die Mobile Polizei in Schafisheim bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich per Telefon unter 062 886 88 88 oder per Mail unter mobilepolizei@kapo.ag.ch zu melden.