Darum gehts
- Schwerer E-Bike-Unfall in Gränichen, ein Mann verstorben
- Unfallursache wird von der Kantonspolizei Aargau untersucht
- Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend
Am Dienstagabend, kurz vor sechs Uhr, ereignete sich auf dem Radweg neben der Oberfeldstrasse in Gränichen im Kanton Aargau ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Mann (†66) fuhr mit seinem E-Bike von Teufenthal in Richtung Gränichen. Zur gleichen Zeit war eine Frau (68) mit ihrem E-Bike in entgegengesetzter Richtung unterwegs.
Zwischen den beiden E-Bikern kam es zu einer Kollision. Beide Personen verletzten sich nach ersten Erkenntnissen schwer. Rettungskräfte brachten sie mit einer Ambulanz beziehungsweise einem Rettungshelikopter in zwei verschiedene Spitäler. Der 66-Jährige wurde in kritischem Zustand eingeliefert und verstarb in der Nacht auf Mittwoch, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt.
Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Spezialisten der Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau sollen nun den Unfallhergang abklären. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Die Mobile Polizei in Schafisheim bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich per Telefon unter 062 886 88 88 oder per Mail unter mobilepolizei@kapo.ag.ch zu melden.