Heiner Lüscher (76), Ex-Pilot «Ein solches Ereignis kann einen schon tief treffen»

Ein tragischer Vorfall in Indien erinnert den Aargauer Ex-Piloten Heiner Lüscher (76) an seine eigene schmerzhafte Erfahrung. Er spricht über den Verlust seiner Mutter kurz vor einem Flug und die emotionalen Herausforderungen für Piloten in solchen Situationen.

Publiziert: 00:02 Uhr