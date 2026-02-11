Ein 27-Jähriger kollidierte am Dienstagnachmittag ausserhalb von Niederwil AG mit einem Baum. Der Mann wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei ermittelt, ob überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache war.

Unfallfahrzeug sichergestellt, Totalschaden am Mercedes, Führerausweis entzogen

Ein Mann (27) verlor ausserhalb von Niederwil AG die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser prallte heftig gegen einen Baum. Der 27-Jährige wurde erheblich verletzt. Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr auf der Wohlerstrasse bei Niederwil.

Von Wohlen kommend war der Lenker eines Mercedes auf dieser schmalen Nebenstrecke in Richtung Fischbach-Göslikon unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam links von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen Baum.

Unfallursache noch unklar

Ersthelfer konnten den Verunfallten aus dem demolierten Wagen bergen. Eine Ambulanz brachte den jungen Mann aus der Region in kritischem Zustand ins Spital. Nach einer Notoperation ist er ersten Angaben zufolge ausser Lebensgefahr. Am Auto entstand Totalschaden.

Die Unfallursache ist noch unklar. Im Vordergrund der laufenden Ermittlungen steht übersetzte Geschwindigkeit. Die Kantonspolizei Aargau stellte den Mercedes für entsprechende Abklärungen sicher und nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab.