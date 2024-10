Auf einem Waldspaziergang stürzte ein Senior am Dienstagabend einen Abhang hinunter und blieb hilflos liegen. Suchhund «Farouk» rettete dem 82-Jährigen das Leben.

Happy End in Würenlingen AG

Hund «Farouk» mit seinem Herrchen. Foto: skux 1/2

Er wolle noch kurz im Frohsinn einkehren, sagte der 82-Jährige seiner Ehefrau und verliess am späten Dienstnachmittag die gemeinsame Alterswohnung in Würenlingen AG. Als er um 20 Uhr noch immer nicht heimgekehrt und auch gar nie im fraglichen Restaurant erschienen war, verständigte die besorgte Frau die Kantonspolizei, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Sofort leitete die Aargauer Polizei umfassende Suchmassnahmen ein. Rasch stand die Befürchtung im Raum, dass dem am Rollator gehenden und gesundheitlich beeinträchtigten Senior etwas zugestossen sein könnte.

Polizeihund rettete Senior das Leben

Während technische Abklärungen rund um das Handy des Vermissten anliefen, drängte sich angesichts der fortgeschrittenen Abendstunde eine rasche Suche mit einem Polizeihund auf. Mit seinem Führer Markus Lüscher (61) ausgerückt, nahm Personensuchhund «Farouk» die Fährte auf. Die äusserst feine Nase des bayrischen Gebirgsschweisshundes führte das Suchteam in ein nahes Waldstück. Und siehe da: «Farouk» fand den Vermissten. Er war einen steilen Abhang heruntergestürzt.

Für den Hundeführer war es nicht der erste Erfolg: 2018 fand Lüscher mit einem anderen Tier Maria K.* (87). Die ältere Frau lag 48 Stunden im Wald.

Wie der Betroffene gegenüber der Polizei schilderte, habe er vor dem Besuch des Restaurants noch kurz im Wald spazieren wollen und sei dabei gestürzt. Hätte ihn «Farouk» nicht rechtzeitig gefunden, wäre wohl fraglich gewesen, ob der betagte Mann die kühle Nacht überlebt hätte.