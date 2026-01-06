Das Aargauer Kantonsparlament hat am Dienstag EVP-Grossrat Urs Plüss zu seinem Präsidenten gewählt. Der 55-jährige Politiker aus Zofingen ist damit der höchste Aargauer in diesem Jahr. Plüss erhielt 123 von 131 Stimmen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Geschäftsführer und Softwareentwickler gehört dem Grossen Rat seit 2013 an. Plüss war im vergangenen Jahr erster Vizepräsident des Grossen Rates. Er ist Mitglied der Evangelischen Volkspartei (EVP).

Der Grosse Rat wählte einen ersten Vizepräsidenten. Mitte-Grossrat Ralf Bucher aus Mühlau im Bezirk Muri erhielt 121 Stimmen. Der 47-jährige Agrotechniker ist Geschäftsführer des Bauernverbands Aargau gehört dem Parlament seit 2013 an. Wenn alles rund läuft, so dürfte der Grosse Rat Bucher 2027 zum Ratspräsidenten wählen.

Das Amt des zweiten Vizepräsidenten übernimmt neu SVP-Grossrat Daniel Notter aus Wettingen. Er erhielt 115 Stimmen. Der 53-jährige Politiker gehört seit Mai 2019 dem Parlament an. Er ist Unternehmer und Mitglied von verschiedenen Verwaltungsräten.

Im vergangenen Jahr war SVP-Grossrat Markus Gabriel aus Uerkheim Parlamentspräsident.