Der Aargauer Grosse Rat hat sich mit knapper Mehrheit für die von der Jungen SVP lancierte Volksinitiative «Arbeit muss sich lohnen!» ausgesprochen. SVP und FDP gaben den Ausschlag. Die Initiative will den Grundbedarf für Sozialhilfebeziehende nach zwei Jahren kürzen.

Aargauer Parlament ist für Initiative zur Kürzung der Sozialhilfe

Menschen, die von der Sozialhilfe leben, sind oftmals auf eine kostenlose Abgabe von Lebensmitteln angewiesen. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Grosse Rat entschied am Dienstag mit 67 zu 64 Stimmen, dem Volk die Initiative zur Annahme zu empfehlen. Für die Initiative sprachen sich SVP und FDP aus.

Gegen die Forderung der Initiative wehrten sich SP, Mitte-Partei, Grüne, EVP und GLP. Der Regierungsrat lehnt die Volksinitiative ab. Das Volk wird voraussichtlich am kommenden 8. März darüber abstimmen.