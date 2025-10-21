Menschen, die von der Sozialhilfe leben, sind oftmals auf eine kostenlose Abgabe von Lebensmitteln angewiesen. (Symbolbild)
Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Grosse Rat entschied am Dienstag mit 67 zu 64 Stimmen, dem Volk die Initiative zur Annahme zu empfehlen. Für die Initiative sprachen sich SVP und FDP aus.
Gegen die Forderung der Initiative wehrten sich SP, Mitte-Partei, Grüne, EVP und GLP. Der Regierungsrat lehnt die Volksinitiative ab. Das Volk wird voraussichtlich am kommenden 8. März darüber abstimmen.