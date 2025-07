In einer Tiefgarage in Möhlin brach am späten Mittwochabend ein Feuer aus. Drei Fahrzeuge brannten – 70 Personen wurden evakuiert.

1/5 Ein Brand in einer Tiefgarage in Möhlin sorgte am späten Mittwochabend für einen Grosseinsatz. Foto: BRK News

Janine Enderli Redaktorin News

Am späten Mittwochabend ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung über einen Brand in einer grossen Tiefgarage in Möhlin ein. Augenzeugen berichteten zudem von Explosionen – ein Hinweis, der die Einsatzkräfte sofort alarmierte. «Natürlich wurden wir hellhörig, zumal die Meldung kam, dass man Explosionen höre», sagte Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, gegenüber BRK News.

«Dementsprechend haben wir ein Grossaufgebot an Feuerwehren in Marsch gesetzt.» Die Einsatzkräfte trafen auf dichten, pechschwarzen Rauch. «Das Problem bei so riesigen Tiefgaragen – mit teilweise weit über 100 Fahrzeugen – ist der massive Rauch und die geschlossenen Verhältnisse», so Graser weiter.

70 Personen evakuiert

Die Atemschutztrupps der Feuerwehr mussten sich zunächst ein Bild der Lage verschaffen. Schliesslich entdeckten sie drei brennende Fahrzeuge. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Aus Sicherheitsgründen wurden drei angrenzende Mehrfamilienhäuser evakuiert. Rund 70 Personen mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Verletzt wurde niemand.

Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort, um insbesondere ältere Menschen unter den Evakuierten betreuen zu können, berichtet die Nachrichtenagentur weiter. Die Brandursache war in der Nacht noch unklar. Auch das genaue Ausmass des Schadens lässt sich noch nicht beziffern.