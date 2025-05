Verdächtige Chemikalien in einer Wohnung in Oftringen führten zu einem Grosseinsatz. Spezialisten sicherten die explosiven Stoffe. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen den 33-jährigen Bewohner eröffnet.

Grosseinsatz in Oftringen AG

Die Kantonspolizei Aargau hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. (Archivbild)

Darum gehts Chemikalien in Oftringer Wohnung lösten Polizeieinsatz aus. Niemand wurde verletzt

Spezialisten sicherten und neutralisierten mutmasslich explosive Stoffe

33-jähriger Bewohner experimentierte mit Chemikalien, Haus wurde evakuiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Am Mittwoch, kurz nach 14.00 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in einer Wohnung in Oftringen mutmasslich explosive Stoffe gelagert seien. Umgehend rückten Polizeipatrouillen vor Ort aus.

Aufgrund des Verdachts auf ein hochexplosives Chemikaliengemisch wurden Spezialisten der Kantonspolizei Aargau sowie des Forensischen Instituts Zürich beigezogen. Vorsorglich standen auch Feuerwehr und Ambulanz im Einsatz.

Explosives Gemisch hergestellt

Für die Bergung der Substanzen wurde das Mehrfamilienhaus evakuiert und grossräumig abgesperrt. Die Spezialisten konnten die Gebinde sichern und anschliessend fachgerecht neutralisieren. Verletzt wurde niemand.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte ein 33-jähriger Bewohner mit Chemikalien experimentiert und dabei ein explosives Gemisch hergestellt haben.

Die Kantonspolizei Aargau hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet.